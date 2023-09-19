Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2023 15:49
Şikayet

hiç alakam olmayan bir durumda hakkımda şikayet yapılmış karakola sözde fake bi instagram adresinden şahısa hakaret edilmiş ve bu hakaret edilen kişi açılan hesapta ki isim ile tek tanıdığı ben mişim o yüzden şikayette bulunmuş 3 ay oldu ses yok yani böyle saçma bişey üzerinden ceza almam mümkün mü yazan çizen ben değilim

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