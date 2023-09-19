Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Eylül 2023 15:51
Kamuda enerji yöneticisi için ilave ücret özlük hakkı avantajı var mıdır?

Kamuda çalışan enerji yöneticisi sertifikalı personel için derece kademe artırımı ek ödeme tazminat vb var mıdır? Yoksa olması için nasıl bir çalışma başlatılabilir ?


engineermemur
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 16:10

Hiçbir ödeme kalemi yok.Boşuna alınan bir sertifika, sadece personele iş yükü. Bunun için kurumlarda/bakanlıklarda yapılan herhangi bir çalışmada yok.İnsanları amele niyetine kullandırmanın başka bir yoluş. Yaptırılan enerji etüt raporlarını bile kimse okumuyor, sadece yapmak için yapılan bir işlemler silsilesi.


2ven
Aday Memur
19 Eylül 2023 16:51

bir insan niye böyle bir işin altına girer ki?

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