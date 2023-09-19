Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Eylül 2023 15:53
Demişler ki Pelin öldü

Söyleyin bilsinler kraliçe geri döndü :)))


Osman2019
Aday Memur
19 Eylül 2023 16:00

Sen yoksan bir kişi eksiğiz:))


Alex10alec
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 16:28

Bizde Pelin öldü diye karalar bağlamıştık senin yokluğunu forumca derinden hissediyordum.


Pelininn
19 Eylül 2023 16:32

Biliyorum bilmem mi, sırf bu yüzden geri döndüm :)

Alex10alec, 31 dk. önce

Bizde Pelin öldü diye karalar bağlamıştık senin yokluğunu forumca derinden hissediyordum.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 16:37

Hoşgeldin favori kraliçem

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