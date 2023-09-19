KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Eylül 2023 16:17
2024 Muvazzaf Subay Alımı Hakkında

Arkadaşlar malum 17.09.2023 de Muvazzaf Subay başvurular bitti, geçen senelere göre yorumlayacak olursanız eğer tahmini spor, mülakat ve eğitim başlama tarihleri için ne söyleyebilirsiniz ?

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