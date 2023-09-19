Kültür ve Turizm Bakanlığı İşçi Alım İlanı Hakkında Bir Soru

Merhaba

Ktb'nin Uludağ Alan Başkanlığı için alıma çıktı. İlan işçi alımı olarak geçiyor. Fakat alınanlar arasında sadece destek personeli, şoför vs gibi meslekler haricinde mühendis, mimar gibi kadrolar da var. Fakat alımın devamın 657 sayılı devlet memurları kanuna da atıf var.

Bu nasıl bir ilan? Bana tuhaf geldi. İşçi statüsünde memur haklarına sahip personel mi alınacak?

Durumu bilen açıklayabilir mi?

İlanın baş kısmını da yapıştırıyorum alta:

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Uludağ Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28?inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Uludağ Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde (47) boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 9?uncu maddesinin 1?inci fıkrasına göre (5) Büro Görevlisi, (10) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, (2) Şoför, (1) Teknisyen ve (5) Destek Personeli, anılan maddenin 2 ve 5?inci fıkrasına göre (1) Avukat, (5) Şehir Plancısı, (2) Mimar, (1) Peyzaj Mimarı, (6) Mühendis, (1) Biyolog, (7) İdari Uzman ile anılan Yönetmeliğin 8?inci maddesinin (c) bendi uyarınca (1) İç Denetçi alımı yapılacaktır.1-GENEL ŞARTLARGiriş sınavında başvuracak adayların;1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48?inci maddesinin 1?inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,