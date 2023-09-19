Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Eylül 2023 16:47
Şehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet var

şehir hastanelerinde hep öğrenci doktorlar oluyor onlara da tabiki güvenimiz sonsuz ama bu daha yaşlı daha tecrübeli doktorlar nerde hasta bakıyor acaba bilgisi olan var mı bir de bu şehir hastanelerinde niye hep klozet var havlu kağıtları bitiriyorlar klozetlerin hali içler acısı hiç sağlıklı değil bence norma wc ler de olmalı gayet temiz ve sağlıklı

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