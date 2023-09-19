KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Eylül 2023 16:54
2023 Bakanlıklarda Mühendis maaşı

Merhabalar şu an da bakanlıklarda çalışan Mühendsilerin aldığı maaş , ek ödeme vs hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirebilir mi rica etsem? Ve bakanlıklarda tayin hakları nasıl?

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