Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"



Yasaklı
19 Eylül 2023 17:21
Araştırma görevlisi başöğretmen maaşı alıyor

Sendikalar lütfen bunu dile getirsin, yeni mezun yüksek lisans öğrencisi araştırma görevlisi başöğretmen maaşı alıyor, bu adil değil, doktoralı öğretmen 20. Yılını bekliyor o maaş için, buna neden hiç tepki yok


Pelininn
Yasaklı
19 Eylül 2023 17:24

Şube müdürleri uzmanlık tazminatı istiyorlardı, onun yerine araştırma görevlisini örnek göstermekeri daha mantıklı


Osman2019
Aday Memur
19 Eylül 2023 18:46

Sendikalar dan medet ummak ,ne bileyim??? Zor ama imkansız degil

Pelininn, 3 saat önce

Şube müdürleri uzmanlık tazminatı istiyorlardı, onun yerine araştırma görevlisini örnek göstermekeri daha mantıklı

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