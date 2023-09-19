Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Eylül 2023 17:22
afad tazminat
afadın Ziraat Banka hesaplarına tazminat yatırdığı ile alakalı yazı geldi. Tazminat yatan var mı ? Bilgisi olan var mı ?

akbey aslan
Şef
19 Eylül 2023 17:38
Maaş alınan banka hesabına yatmaz mi

12sene
19 Eylül 2023 17:43
ÖNEMLİ DUYURU ANKARA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AFET BÖLGESİ( DEPREM ) İLLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE TC ZİRAAT BANKASI ARACILIĞIYLA TAZMİNAT ÖDENMEYE BAŞLANMIŞTIR. AGET BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN TC ZİRAAT BANKASI HESAPLARINI KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. Stratejiden gelen yazı bu şekilde
akbey aslan, 3 saat önce
Maaş alınan banka hesabına yatmaz mi

akbey aslan
Şef
19 Eylül 2023 17:45
Anladım devrem bana geçen cuma Malatya operasyon tazminatı yattı haziran ayında gitmiştim afad yatirmadi hala
12sene, 3 saat önce
ÖNEMLİ DUYURU ANKARA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AFET BÖLGESİ( DEPREM ) İLLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE TC ZİRAAT BANKASI ARACILIĞIYLA TAZMİNAT ÖDENMEYE BAŞLANMIŞTIR. AGET BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN TC ZİRAAT BANKASI HESAPLARINI KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. Stratejiden gelen yazı bu şekilde

12sene
19 Eylül 2023 17:46
Bende net bilmediğimden bilen varsa sorayım dedim Devrem bakalım bekliyoruz.
akbey aslan, 3 saat önce
Anladım devrem bana geçen cuma Malatya operasyon tazminatı yattı haziran ayında gitmiştim afad yatirmadi hala

hakkan1
Aday Memur
19 Eylül 2023 18:17
ziraat bankasına git kimliğini ver parayı sayıp veriyorlar
12sene, 3 saat önce
Bende net bilmediğimden bilen varsa sorayım dedim Devrem bakalım bekliyoruz.

Pol 09
Aday Memur
19 Eylül 2023 18:19
20 yattı maaş hesabına

12sene
19 Eylül 2023 18:23
hangi il devrem ?
hakkan1, 2 saat önce
ziraat bankasına git kimliğini ver parayı sayıp veriyorlar

akbey aslan
Şef
19 Eylül 2023 18:24
aynen öyleymiş devrem biraz önce başka ilde bi arkadaşa sordum yatmış bankadan gidip almışlar acaba bütün illerdeki personele toplu şekilde mi yatırdılar haberimiz yok çünkü bankaya gidip sorsak öğrenebilir miyiz
hakkan1, 2 saat önce
ziraat bankasına git kimliğini ver parayı sayıp veriyorlar

12sene
19 Eylül 2023 18:26
devrem ne kadar yatırmışlar. Ben 2 tur gittim ama değişir mi acaba ?
akbey aslan, 2 saat önce
aynen öyleymiş devrem biraz önce başka ilde bi arkadaşa sordum yatmış bankadan gidip almışlar acaba bütün illerdeki personele toplu şekilde mi yatırdılar haberimiz yok çünkü bankaya gidip sorsak öğrenebilir miyiz

hakkan1
Aday Memur
19 Eylül 2023 18:30
ben bankaya gittim çektim. 4-5 gün oldu
akbey aslan, 2 saat önce
aynen öyleymiş devrem biraz önce başka ilde bi arkadaşa sordum yatmış bankadan gidip almışlar acaba bütün illerdeki personele toplu şekilde mi yatırdılar haberimiz yok çünkü bankaya gidip sorsak öğrenebilir miyiz

12sene
19 Eylül 2023 18:30
hangi il devrem ne kadar çektin ayıptır sorması
hakkan1, 2 saat önce
ben bankaya gittim çektim. 4-5 gün oldu

akbey aslan
Şef
19 Eylül 2023 18:35
1500 almış arkadas devrem
12sene, 2 saat önce
devrem ne kadar yatırmışlar. Ben 2 tur gittim ama değişir mi acaba ?

akbey aslan
Şef
19 Eylül 2023 19:25
Bütün illere toplu şekilde mi yatirdi acaba afad
hakkan1, 2 saat önce
ben bankaya gittim çektim. 4-5 gün oldu

kripto1982
Şef
19 Eylül 2023 19:58
12 ili Vakıfbank maaş hesaba yatırdı, ben Mayıs ayında seçimde 02 ilinde 3 hfta görev yaptım, 1498 TL yatmstı yaklaşık 3 hafta önce.

tras01
Aday Memur
19 Eylül 2023 20:09

Deprem ilinde görevlendirilen harici ,deprem bölgesinde çalışanlara yatan il varmı

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