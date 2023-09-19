afad tazminat

afadın Ziraat Banka hesaplarına tazminat yatırdığı ile alakalı yazı geldi. Tazminat yatan var mı ? Bilgisi olan var mı ?

afadın Ziraat Banka hesaplarına tazminat yatırdığı ile alakalı yazı geldi. Tazminat yatan var mı ? Bilgisi olan var mı ?