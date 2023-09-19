En düşük memur maaşı 33 bin

şu anda türkiyede market fiyatları moskova ile aynı seviyede (numbeo adlı siteden kıyas yapabilirsiniz) ama ruslar ortalamada bizim 3 katımız maaş alıyor. (dolar bazında)...

Dolayısıyla rusya gibi orta sınıf bir ülkeye yakın maaş alabilmemiz içinde memur maaşı zaten şu andakinin en az 2 katı olmalıdır. Türkiyenin bunu vermeye gücü fazlasıyla vardır.

Ucuz kredi dağıtıp enflasyonu yükseltmek yerine maaşları yükseltseler ve market fiyatlarındaki kazıklama köpüğünü alsalar 1-2 sene içinde her şey düzelir.