Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Eylül 2023 17:41
En düşük memur maaşı 33 bin

Yılbaşında en düşük memur maaşı 33 bin olacakmış. haydi yine iyisiniz memur kardeşler.


C.Z.c.z
Şef
19 Eylül 2023 17:45

Kardeş sen memur değil misin?


Farukcuk
Aday Memur
19 Eylül 2023 17:54
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

evet öyleyim. bu zam çok iyi oldu. kirada oturan kardeşlerimiz her ay eksiye düşüyordu. bir nebze rahatlarlar.

C.Z.c.z, 3 saat önce

Kardeş sen memur değil misin?


kral122
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 18:02

50 yaklaşacak diyor ama 50 yi geçecek en düşük 35 bin tl yakın olabilir yetet mi kesinlikle olmaz

Farukcuk, 3 saat önce

evet öyleyim. bu zam çok iyi oldu. kirada oturan kardeşlerimiz her ay eksiye düşüyordu. bir nebze rahatlarlar.


murat_326
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 18:16

Aşırı pahalilik 33 u de eridiir

Farukcuk, 3 saat önce

evet öyleyim. bu zam çok iyi oldu. kirada oturan kardeşlerimiz her ay eksiye düşüyordu. bir nebze rahatlarlar.


kerouac79
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 18:47

şu anda türkiyede market fiyatları moskova ile aynı seviyede (numbeo adlı siteden kıyas yapabilirsiniz) ama ruslar ortalamada bizim 3 katımız maaş alıyor. (dolar bazında)...

Dolayısıyla rusya gibi orta sınıf bir ülkeye yakın maaş alabilmemiz içinde memur maaşı zaten şu andakinin en az 2 katı olmalıdır. Türkiyenin bunu vermeye gücü fazlasıyla vardır.

Ucuz kredi dağıtıp enflasyonu yükseltmek yerine maaşları yükseltseler ve market fiyatlarındaki kazıklama köpüğünü alsalar 1-2 sene içinde her şey düzelir.


kerouac79
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 18:48

şu anda türkiyede market fiyatları moskova ile aynı seviyede (numbeo adlı siteden kıyas yapabilirsiniz) ama ruslar ortalamada bizim 3 katımız maaş alıyor. (dolar bazında)...

Dolayısıyla rusya gibi orta sınıf bir ülkeye yakın maaş alabilmemiz için memur maaşı zaten şu andakinin en az 2 katı olmalıdır. Türkiyenin bunu vermeye gücü fazlasıyla vardır.

Ucuz kredi dağıtıp enflasyonu yükseltmek yerine maaşları yükseltseler ve market fiyatlarındaki kazıklama köpüğünü alsalar 1-2 sene içinde her şey düzelir.

kerouac79, 2 saat önce

şu anda türkiyede market fiyatları moskova ile aynı seviyede (numbeo adlı siteden kıyas yapabilirsiniz) ama ruslar ortalamada bizim 3 katımız maaş alıyor. (dolar bazında)...

Dolayısıyla rusya gibi orta sınıf bir ülkeye yakın maaş alabilmemiz içinde memur maaşı zaten şu andakinin en az 2 katı olmalıdır. Türkiyenin bunu vermeye gücü fazlasıyla vardır.

Ucuz kredi dağıtıp enflasyonu yükseltmek yerine maaşları yükseltseler ve market fiyatlarındaki kazıklama köpüğünü alsalar 1-2 sene içinde her şey düzelir.


Qovboypolis01
Şef
19 Eylül 2023 18:49

Bakan tahmini olarak bunu söyledi. Son üç yıldır maalesef hiçbir tahminleri tutmadı. Bu yüzden maaş zammı yüzde 55 civarı olacaktır. Bu iyi birşey mi derseniz bize zam olsa da olmasa da enflasyon durmayacak. En azından kaybımızın bir kısmı telafi olur.


Blue8959
Aday Memur
19 Eylül 2023 19:29
enflasyondan bir haber kişi.

oflurecep
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 19:48

Birşeyi neden hep atlıyorsunuz ve seviniyorsunuz.

Yılbaşı enflasyon farkı ile 50 olacak diyelim, 35-40 enflasyon olacak anlamına geliyor, şuanda 18 oldu bile.

Bu da şu anlama geliyor, yılbaşına kadar enflasyon %20 kadar daha artacak, gıda enflasyonu genelde daha yüksek olur ki harcamamız artacak, burada sevinecek ne var anlamadım?


Blue8959
Aday Memur
19 Eylül 2023 19:52
zaten hemen hemen herkes konuyu açan kişiye bunu anlatmaya çalışıyor.
oflurecep, 40 dk. önce

Birşeyi neden hep atlıyorsunuz ve seviniyorsunuz.

Yılbaşı enflasyon farkı ile 50 olacak diyelim, 35-40 enflasyon olacak anlamına geliyor, şuanda 18 oldu bile.

Bu da şu anlama geliyor, yılbaşına kadar enflasyon %20 kadar daha artacak, gıda enflasyonu genelde daha yüksek olur ki harcamamız artacak, burada sevinecek ne var anlamadım?


Asb535
Aday Memur
19 Eylül 2023 20:10

Ben şunu anladım merkez bankasına diyor ki çalışma bakanı enflasyonu en düşük memur maaşı 33 bin olacak sekilde açıkla. Yoksa diğer türlü 50 yide geçer!


Asb535
Aday Memur
19 Eylül 2023 20:16

Düzeltiyorum TÜİK e olacak merkez bankası demişim.

Asb535, 18 dk. önce

Ben şunu anladım merkez bankasına diyor ki çalışma bakanı enflasyonu en düşük memur maaşı 33 bin olacak sekilde açıkla. Yoksa diğer türlü 50 yide geçer!


eskidenberiburdayim
Şef
19 Eylül 2023 20:18

eski alım gücüne göre 50 bin olmalı


xyzs
Şef
19 Eylül 2023 20:26

3 sene önce 1100 tl kira, 70 tl su faturası ölüyordum şimdi kira oldu 15.000 şu faturası oldu 450 tl. Sorarım size kira 30 bin olduktan sonra maaş 50 bin olmuş neye yarar?

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