KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Eylül 2023 17:43
Ne durumdasınız?

Merhaba arkadaşlar bölümüm uluslararası ilişkiler yaşım 33 çalışmaya yeni başladım geç kalmadım değil mi sizler ne durumdasınız,bu arada senelerdır uzak kalmakla beraber temelim var matematık vs?bir de sınavın mayısta olma durumu umarım yoktur&#128532;


Farukcuk
Aday Memur
19 Eylül 2023 18:04

biraz geç kalmışsınız ama arayı kapatırsınız. bu sınavdan 85 ve yukarı almak için matematiğinizin en az orta seviyede olması en büyük şart. matematik temelim var diyorsunuz öyleyse yolunuz açık. diğer derslerde özellikle Tarih herkes bir şeyler ezberliyor ama sınavda yorum soruları ağırlıklı oluyor. mantığı anlamaya çalışın. hemen hemen her gününüzü sınava hazırlanarak geçirin. bu durumda sınavdan muvaffakiyetle ayrılırsınız başarılar diliyorum.

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