KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2023 17:57
Özel sektörde en geç kaç yaşında işe gitmeliyim?

Şuan 23 yaşında yeni mezunum. Hedeflerim doğrultusunda sınavlara çalışıyorum. Ders çalıştığım için şimdilik işe girmek istemiyorum. Özel sektörde en geç kaç yaşında işe başlayabilirim? Daha önce part time iş ve staj deneyimlerim var. Kaç yaşından sonra işe girmek zorlaşıyor?

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