Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Eylül 2023 18:10
norm fazlasi durumu
norm fazlasi kim olur ??

Pelininn
Yasaklı
19 Eylül 2023 18:13

En günahsız olanınız :))


1Muallimbey
Aday Memur
19 Eylül 2023 18:14
ablam git ötede oyna

Pelininn
Yasaklı
19 Eylül 2023 18:15

Maşallah hem bilgisizsin hem de saygı sıfırmış bu durumda norm fazlası yüzde yüz sensin

1Muallimbey, 2 saat önce
ablam git ötede oyna

1Muallimbey
Aday Memur
19 Eylül 2023 18:16
saygısız bir ifade yok o cümlede
Pelininn, 2 saat önce

Maşallah hem bilgisizsin hem de saygı sıfırmış bu durumda norm fazlası yüzde yüz sensin


Pelininn
Yasaklı
19 Eylül 2023 18:17

Bence var

1Muallimbey, 2 saat önce
saygısız bir ifade yok o cümlede

melcea
Genel Müdür
19 Eylül 2023 19:06

Puani az olan. Sozlesmeli varsa sozlesmeli olan.

Pelininn, 2 saat önce

En günahsız olanınız :))


1Muallimbey
Aday Memur
19 Eylül 2023 19:10
norm fazlası olmayan bir öğretmene gorevlendirme yapılabilir mi ?
melcea, 1 saat önce

Puani az olan. Sozlesmeli varsa sozlesmeli olan.

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