Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Eylül 2023 18:22
Emeklilikle ilgili soru

Arkadaşlar emeklilik olurum Ankara'dan geldi.ilişik kesmek için ay sonunu mu beklemek gerekir yoksa şimdi kessek herhangi bir değişen bir şey oluyor mu maaşla ilgili.

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