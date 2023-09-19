Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


19 Eylül 2023 18:47
Yerleştirmeyle alakalı

Merhabalar Yerleştirme yaparken İkamet bilgilerini dikkate alıyorlar mı acaba il sınırları içerisinde ikamet ettiğimden çok uzak yerlere yerleştirirler mi

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