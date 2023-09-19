Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Eylül 2023 19:05
Ortaöğretim hemşire

Ortaöğretim hemşire puanı bu alimda kaçar düşer sizce

Çok Yazılan Konular

Allah aşkına yardım edin uyuyamıyorumTDS Yardımİstifa sonrası yeniden atamaSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıDiş hastanesinde tibbi sekreter olmak...Hastanede Çalışan Sürekli İşçiŞehir hastanesinde bir tost bir çay 83 TL. yazıklar olsunTayin ile ilgili2023 5 çkys

Sözlük

giordano bruno 3 revaçta 2 kristof kolomb 1 Fridanın Vazgeçme Eşiği Ve Mektubu 2 markete defekasyon yapan kadın 1 şu an çalan şarkı 3 gezilecek yer tavsiyesi 1 denklem 1 Hindistan'ın yeni adı 1 çay 1

Son Haberler

Başakşehir'de devrilen İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandıHazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de yatırımcılarla buluştuBakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünürBilecik'te gölette ceset bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap ediyor

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar