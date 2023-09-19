Mayıs ayında Adıyaman iline dış görevle 15 günlüğüne deprem dolayısıyla gittim bizden öncekilere başarı belgeleri verildi ancak bizim gruba ve bizden sonra gidenlere başarı belgeleri verilmedi. ayrıyeten hiç deprem bölgesine gitmeyen güven masası arkadaşlara da başarı belgesi verildi

Mayıs ayında Adıyaman iline dış görevle 15 günlüğüne deprem dolayısıyla gittim bizden öncekilere başarı belgeleri verildi ancak bizim gruba ve bizden sonra gidenlere başarı belgeleri verilmedi. ayrıyeten hiç deprem bölgesine gitmeyen güven masası arkadaşlara da başarı belgesi verildi