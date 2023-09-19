Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Eylül 2023 19:42
başarı belgesi
Mayıs ayında Adıyaman iline dış görevle 15 günlüğüne deprem dolayısıyla gittim bizden öncekilere başarı belgeleri verildi ancak bizim gruba ve bizden sonra gidenlere başarı belgeleri verilmedi. ayrıyeten hiç deprem bölgesine gitmeyen güven masası arkadaşlara da başarı belgesi verildi

kripto1982
Şef
19 Eylül 2023 19:59
Maalesef bizede verilmedi, aynı dönem bende gittim
Toplam 1 mesaj

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