KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


19 Eylül 2023 19:57
Güvenlik soruşturması formunda hagb kararını belirtmek gerekli mı?

Güvenlik soruşturması formunda hakkında çıkan hagb kararını belirtmeyip soruşturma sonucu olumlu çıkan kimse var mı? Bilgi verebilir mi?

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