OCAK ZAMMI

Hayır 8 bin çıkartılıp yüzde 50 zam yapılacak ve 12 bin olarak geri ödenecek. 1 yıl boyunca ödeyeceğiz bu tutarı. Maaşımız ise 14 bin * 1.5 dan 21 bin TL olucak.

Hayır 8 bin çıkartılıp yüzde 50 zam yapılacak ve 12 bin olarak geri ödenecek. 1 yıl boyunca ödeyeceğiz bu tutarı. Maaşımız ise 14 bin * 1.5 dan 21 bin TL olucak.