Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Eylül 2023 20:28
OCAK ZAMMI
arkadaşlar ocakta yapılacak zam hesaplanırken temmuzda seyyanen verilen 8 bin tl şuanki maaşımızdan çıkartılıp yapılacak zam oranı öyle hesaplanacak deniyor doğru mu?

Atilla007
Aday Memur
19 Eylül 2023 20:48
amiyane tabir olacak ama; yoh artık a......

kızılelma2023
Aday Memur
19 Eylül 2023 21:33
Aynen öyle olacak maalesef

Vera Cruz
Aday Memur
19 Eylül 2023 22:00
Hayır 8 bin çıkartılıp yüzde 50 zam yapılacak ve 12 bin olarak geri ödenecek. 1 yıl boyunca ödeyeceğiz bu tutarı. Maaşımız ise 14 bin * 1.5 dan 21 bin TL olucak.

turbojet
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 22:12

SEYYANEN ZAM SABİT KALIR, ARTMAZ. DİĞER KALAN MİKTAR ÜZERİNDEN YÜZDELİK ZAM YANSIR


sezman8
Aday Memur
19 Eylül 2023 22:44
2014 yılında olması lazım, yine seyyanen zam verilmişti ve sonraki zamlar üstüne koyarak eklenmişti. Ocak zammı maaşımızın yüzdesi olarak hesaplanıp yatacaktır diye düşünüyorum. 15 temmuza kadar resmi gazetede yayınlamadığı için eklenmemişti.

sinanpolat22
Memur
19 Eylül 2023 22:48
böyle bir şey yok. şu anki haliyle zam alacağız.

mehmetonn08
Memur
19 Eylül 2023 22:49

Bak iyi dinle Ocakta yapılacak zam oranı neyse o oranı 3e bölüp çıkan sayıyı 8077 ile çarpıp 10 a bölecekler çıkan oranıda geri alacaklar yani Ocakta %54 zam yaparlarsa

54 / 3 = 18

18*8077 = 145.386

145.386 / 10 = 14.538 lira kesilecek dikkat edelim verdikleri seyyanen zammı hatırlatmayalım yoksa 14bin gider....


kral122
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 23:20

Allah aşkına yeter nasıl memur oldunuz.Bakan cıktı konustu.seyyanen zam katsayısına bağlandı Ne kadar güncelleme gelince oraya da gelecek dedi.Ayrıca bakan tekrsr bugun acıklama yaptı en dusuk memur 33 Bın olacak DEDİ.Seyyaneme zam gelmedikçe o kadar etmez.Artık seyyanenı etkilenecek mı etkilemeyecek mı doye sormayın


cimbom6028
Şef
19 Eylül 2023 23:29
polis Memurlanin ek ödeme kalemlerin icerinsinde 1-Tayin bedeli 2-Fazla çalışma ücreti 3- Ek odeme (666 KHK) 4-ozel hizmet tazminatı vardır bu kalemler her maaş zammı da oran olarak ne verildiyse zamlanmistir. en son temmuz ayında seyyanen ödeme olrak 5- ilave ödeme (375 ) 8138.89 TL eklenmistir yukarda belirttiğim gibi 4 kalem olan ek ödememiz seyyanen zamla 5 kaleme cikmistir ve oransal gelen her zamla artacaktır. Seyyanen gelen zamin kanun maddsin de verilen zaman sabit kalacaktir bundan sonra gelen oransal zamlardan etkilenmeyecek tır diye bir ibare de olmadığına göre aksini söylemek ya bilgisizliktir, ya kulaktan duyma haberleri doğruluğunu araştırmadan yorumlamaktir, yada kasıtlı bir şekilde sürekli gündeme getirmektir. SEYYANEN VERİLEN ZAM OCAKTA VERİELCEK ORANSAL ZAMLA ZAMLANACAKTİR NOKTA.
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