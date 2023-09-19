Bakan en düşük memur maaşı %50 artarak 33 bin TL diyerek 8077 seyyanen zammada zam gelecegini tescil

Ben o dediklerinden biri olmak istemem ama:))) En düşük devlet memuru maaşı %50 zam ile birlikte 33 bin olacak neden seyyanen zammi ekleyip 40 küsür bin olacak diye aciklama yapılmıyor. Ben gercekten bu konuyu anlamıyorum

Ben o dediklerinden biri olmak istemem ama:))) En düşük devlet memuru maaşı %50 zam ile birlikte 33 bin olacak neden seyyanen zammi ekleyip 40 küsür bin olacak diye aciklama yapılmıyor. Ben gercekten bu konuyu anlamıyorum

Uzmanmaliyeci34, 3 saat önce Bence hala inanmayanlar olacaktır buna :) yakında 8077 dahil mi diye başlık açanlar olacaktır illa ki :)