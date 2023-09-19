Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Eylül 2023 20:28
Bakan en düşük memur maaşı %50 artarak 33 bin TL diyerek 8077 seyyanen zammada zam gelecegini tescil

2 aydır 8077 liranın 15965 ek gösterge rakamına bağlı olduğu ve zam gelecegini anlata anlata dilimuzde tüy bitti nihayet bakan bugün netleştirdi


kozmiktarihci
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 20:30

Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024?te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 20:41
Bence hala inanmayanlar olacaktır buna :) yakında 8077 dahil mi diye başlık açanlar olacaktır illa ki :)

İbrahim5506
Memur
19 Eylül 2023 21:05
Ben o dediklerinden biri olmak istemem ama:))) En düşük devlet memuru maaşı %50 zam ile birlikte 33 bin olacak neden seyyanen zammi ekleyip 40 küsür bin olacak diye aciklama yapılmıyor. Ben gercekten bu konuyu anlamıyorum
Uzmanmaliyeci34, 3 saat önce
Bence hala inanmayanlar olacaktır buna :) yakında 8077 dahil mi diye başlık açanlar olacaktır illa ki :)

kozmiktarihci
Şube Müdürü
19 Eylül 2023 22:27

Şakaa

İbrahim5506, 2 saat önce
Ben o dediklerinden biri olmak istemem ama:))) En düşük devlet memuru maaşı %50 zam ile birlikte 33 bin olacak neden seyyanen zammi ekleyip 40 küsür bin olacak diye aciklama yapılmıyor. Ben gercekten bu konuyu anlamıyorum

mıcheal owen
Şef
19 Eylül 2023 22:36

kanunda yazmasıyla beraber zaten tescillenmişti :D


any_of_them
Memur
19 Eylül 2023 22:37

bugünün kuruyla 33 bin lira yaklaşık 1250 dolar yapar. böyle bir maaş yok ülkede, bu nedenle yılbaşında muhtemelen dolar kuru 37-38 lira olur, taban memur maaşı yine 800 dolar bandına çekilir.

sonuç olarak alım gücü yine rezilleri oynar. ama bu haberleri medyaya öyle bir veriyorlar ki herkes memur düşmanı oldu ülkede. herkesin maaş vs her şey için parasal algısı kayboldu. 33 bin lira çok para zannediliyor, kimse alım gücünün rezil haline bakmıyor.


gardiyan4255
Şef
19 Eylül 2023 22:42
zaten yuzde 50 yı geçecek bu zam işi

payitaht26
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 22:57

Kardeşim inşaAllâh 60'a dayanır yaa

gardiyan4255, 49 dk. önce
zaten yuzde 50 yı geçecek bu zam işi

gardiyan4255
Şef
19 Eylül 2023 22:58
valla inşallah farklar falan derken mıs gibi olur :)))
payitaht26, 34 dk. önce

Kardeşim inşaAllâh 60'a dayanır yaa


kral122
Daire Başkanı
19 Eylül 2023 23:11

22 Bın tl üzerine 50 zam gelince ancak 33 oluyor. 8000 TL cıkarıp 50 koysan olmaz

İbrahim5506, 2 saat önce
Ben o dediklerinden biri olmak istemem ama:))) En düşük devlet memuru maaşı %50 zam ile birlikte 33 bin olacak neden seyyanen zammi ekleyip 40 küsür bin olacak diye aciklama yapılmıyor. Ben gercekten bu konuyu anlamıyorum
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