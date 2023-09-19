22 il Görevlendirmesi

bilen arkadaşlar var mı? daha önceden de sanırım 3-4 sene kadar evvel sömestrda 22 ile tayinler olmuştu. Doğu illeri ve ek olarak İstanbul, K.maraş ve Hatay için dönem arası tayin olma ihtimali yine olur mu? özellikle son yapılan 4 il ve 2 ilçeden gerçekleşen tayinlerle de, Hatay Maraş ve Adıyaman da ayrılan arkadaşlar oldu. belki oluşmuş bir açık sözkonusu ise, bu ihtimal olabilir mi?

bilen arkadaşlar var mı? daha önceden de sanırım 3-4 sene kadar evvel sömestrda 22 ile tayinler olmuştu. Doğu illeri ve ek olarak İstanbul, K.maraş ve Hatay için dönem arası tayin olma ihtimali yine olur mu? özellikle son yapılan 4 il ve 2 ilçeden gerçekleşen tayinlerle de, Hatay Maraş ve Adıyaman da ayrılan arkadaşlar oldu. belki oluşmuş bir açık sözkonusu ise, bu ihtimal olabilir mi?