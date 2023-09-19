Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


19 Eylül 2023 21:52
Sizce denesenseversin.com'a üye olmalıyım?

Merhaba bir arkadaşım var vadeli hesap açaçağım sence hangi bankadan açayım diye bana sordu. ben bi bakayım sana söylerim dedim nette bu olayı araştırıken denesen seversin diye bi siteye denk geldim orada referans yönetemi ile kazan kazan olayı var. mesela sen birine referasn oluyorsun o kişi gidiyor bankadan kredi çekiyor, emeklli maaşını taşıyor, hesap açıyor veya kredi çekiyor bunlardan birini senin referansınla yaptığı için sanada bu paketlerin özelliğine göre nakit para geliyor sizce arkadaşıma bunu önerip hesap açayım mı? bu arada sadece ing var diğer bankalar yok zaten araştırdığımda da en avantajlı vadeli hesap ing de adamlar yüksek faiz veriyorlar.


ecekizil
Aday Memur
19 Eylül 2023 22:07

Ben kullanıyorum güvenilir bir sorun olursa mail atıyorsun şak diye dönüyorlar, zaten ing bildiğimiz banka yani no problem :)


mendemurmemur
19 Eylül 2023 22:35

Eğer çevrenizde küçük esnaf varsa Kobiler için kredi çekimlerinde 1000 lira veriyorlar o yüzden arkadaşlarımızdan ne zaman birisi kredi çekecek olsa ya da hesap açsa denesenseversin üzerinden referansla yaptırıyoruzki sonra gelen para ile belirlediğimiz bi yerde yemeğe çıkıyoruz :)

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