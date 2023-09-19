Sizce denesenseversin.com'a üye olmalıyım?

Merhaba bir arkadaşım var vadeli hesap açaçağım sence hangi bankadan açayım diye bana sordu. ben bi bakayım sana söylerim dedim nette bu olayı araştırıken denesen seversin diye bi siteye denk geldim orada referans yönetemi ile kazan kazan olayı var. mesela sen birine referasn oluyorsun o kişi gidiyor bankadan kredi çekiyor, emeklli maaşını taşıyor, hesap açıyor veya kredi çekiyor bunlardan birini senin referansınla yaptığı için sanada bu paketlerin özelliğine göre nakit para geliyor sizce arkadaşıma bunu önerip hesap açayım mı? bu arada sadece ing var diğer bankalar yok zaten araştırdığımda da en avantajlı vadeli hesap ing de adamlar yüksek faiz veriyorlar.