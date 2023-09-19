Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Eylül 2023 22:27
Canik kampanya

Canik serisi tabanca almak istiyorum egm özel kampanya var mı fiyatlar konusunda bize ne kadar indirim uygulanıyor bilen varsa yardımcı olabilir mi?


SEN VE SEN
Aday Memur
19 Eylül 2023 22:51
https://hizliresim.com/hmhmpw2 Eylül ayı itibariyle geçerli fiyatlar bunlar
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