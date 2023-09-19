Senem dolmadan istifa edersem kullandığım yıllık izin kadarı maaştan düşer mi ?

Merhaba. Sorum şu;

Bir vakıf üniversitesinde çalışıyorum ve bir senem dolmadan istifa edeceğim. Bir senem dolmadan bir sonraki senenin yıllık izin haklarından da yıllık izin kullandım.

Normalde bildiğim kadarıyla senem dolmadan istifa edersem kullandığım yıllık izin gün sayısı kadarı maaşımdan düşülecek. ancak ben bir senem dolmadan istifa ettiğimde ihbar sürem içerisinde bir yılım dolmuş olacak. Yine de bu kullandığım yıllık izin gün sayısı benden kesilir mi ? Yoksa bir senem dolmadan istifa etsem bile ihbar sürem içerisinde bir senem dolacağı için sorun olmaz mı ?