Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2023 23:08
Acil!!! Kurumlar arası geçiş hakkında

Adalet bakanlığında 4 yıldır zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Sormak istediğim hususlar şöyle ki, 4 yıl süre şartı yeterli mi? Ben aile bakanlığına geçmek istiyorum. Aslında öğretmenlik mezunuyum. Aile bakanlığında öğretmenlik kadrosu mevcut. İsterken öğretmenlik kadrosunu isteyebilir miyim? Yoksa kendi kadroma denk gelen kadroyu mu talep edeceğim? Bilgisi olan yazarsa çok sevinirim.

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