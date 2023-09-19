KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


19 Eylül 2023 23:13
Pomem kayıt tarihi

Arkadaşlar 23 ekim son kayıt tarihi mi yoksa sadece 23 ekim aksam 5 e kadar kayıt yaptirip ayni gun okula giris mi yapacağız? Herkes bir sey söylemiş net bilgisi olan var mi

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