Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


19 Eylül 2023 23:31
Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımında Hatay'a Yerleştirilen Büro Personeli

Hatay'a yerleştirilen var mı aranızda? Belgeleri teslim ettiniz mi?

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