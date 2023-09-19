Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Eylül 2023 23:56
Bakanlık araç stikeri

Adalet bakanlığı logosu bulunan orijinal araç stikerini Atgv'den nasıl temin edebilirim?

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiYeni açılacak cezaevleriİcradan zabıta nasıl geçilir?İşbaşı kontrol tarihi ?TebligatlarCte eş durumu tayini hakkında önemli bir soru.Ücretsiz izinde 5 yıl sınırıBir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?Mübaşirler zabıt katipliğine nasıl geçerSözleşmeliyken Kadroya Geçenler

Sözlük

revaçta 2 kristof kolomb 2 Romeo ve juliet 1 markete defekasyon yapan kadın 1 ek mtv'yi ödememek 1 ice man 2 leylek avlamak 1 çekirdek kabuğunun damağa batması 1 rambo 3 şu an çalan şarkı 4

Son Haberler

20 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıklarıUluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan Erdoğan'a tebrik2023 yılı PMYO sonuçları açıklandıDünya Mirası Listesi'ne iki alanının daha eklenmesiyle Türkiye'deki miras alanı 21'e ulaştıAlanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar