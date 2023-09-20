Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Eylül 2023 00:20
İdarecilerin Derse Girme Zorunluluğu

Liselerde okul müdürleri 2 saat, müdür yardımcıları ise 6 saat derse girmek zorundadır ve bunun karşılığını ek ders olarak almaktadır.

Birçok (haydi bazı diyelim) okulda idareciler bu derslere girmemekte, bazı okullarda nöbetçileri görevlendirmekte, belli mevcudu geçen sınıflarda sınıf ikiye bölünebildiği durumlarda programda girmiş olarak gösterip yine derslere girmemektedir. Bu iş için veli gelmesi ve iş yoğunluğu gerekçe gösterilir. Öğretmenler veli geldiği zaman malum dersten çıkmazlar. Komisyon ve geniş dosyalar öğretmenlere paslanmakta...

Mevzuatta aksi hüküm gelmedikçe idareciler derslerine girmeli. Eğer öğretmen geç gelince tutanak tutuluyorsa, kendileri için de tutulmalı. Ek ders kesilmiyorsa devleti maddi zarara uğratmaktan...

"Tüm öğretmenlere beş gün okula gelme zorunluluğu" konusundaki bazı yorumlara ithafen konu açılmıştır.


Memleketinogretmeni
Memur
20 Eylül 2023 00:46

Yanlış bilgi içeren cahilce cümleler


atahoca
Genel Müdür
20 Eylül 2023 00:54

Neresi yanlış.

Birçok ve bazı kelimelerini kullanarak istisna belirttim.

Mevzuat olarak da bir yanlış yok.

Tecrübe olarak yarı yaşımdan daha küçüklerle, yaşlarından fazla meslek hayatım olan yeni öğretmenlerle çalışıyorum. Sahada yıllarca gördüğüm uygulamaya da yanlış diyemezsiniz, herhalde.

Memleketinogretmeni, 2 saat önce

Yanlış bilgi içeren cahilce cümleler

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