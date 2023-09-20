Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Eylül 2023 00:22
istifa etmek
hayatım yokmuş gibi hissetmektense.

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