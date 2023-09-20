Devamsızlık ve Sınıf Tekrarı Önleme Komisyonları

okullarda "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonları" kurularak devamsızlık ve sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik tedbirler alınacakmış. Bu komisyonlar, öğrencilerin öğrenme kayıplarını analiz edecek, gerekli müdahaleleri yapacak ve veli-öğrenci-yönetim işbirliği içinde hareket edeceklermiş.

Bir iş yaptık diyorlar, sonra tüm yükü öğretmenlere yıkıyorlar. Ucu açık cümlelerde cabası. Çocuğun annesi babası yok mu? Yoksa ilgili kurumlar yok mu? Anne baba rolünü veriyorsanız, onların haklarını da verin.