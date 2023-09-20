Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Eylül 2023 00:38
eş durumu red
Selamlar eşim iller arası ile tayin oldu başka ile bende eş durumu istedim fakat red geldi. bunun için ne yapmalıyım itiraz yeni dilekçe v.s. red gerekçesinde C ve D grubunda birleşir eşin senin yanına gelsin diyor halbuki eşim zaten 1 ay önce gitti. onu gözardı etmişler sanırım.

yldrcell
Şef
20 Eylül 2023 01:51

AYNI HASTANEDE ÇALIŞTIĞIM Bİ ÇİFTE DE AYNI CEVAP GELMİŞTİ ARDINDAN FARKLI DİLEKÇELER VERDİ YİNE YİNE RED GELDİ. BİDAHAKİ İLLER ARASINI BEKLEMEK ZORUNDA KALDI YANİ 6 AY SONRA GİDEBİLDİ.

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