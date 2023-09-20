eş durumu red

Selamlar eşim iller arası ile tayin oldu başka ile bende eş durumu istedim fakat red geldi. bunun için ne yapmalıyım itiraz yeni dilekçe v.s. red gerekçesinde C ve D grubunda birleşir eşin senin yanına gelsin diyor halbuki eşim zaten 1 ay önce gitti. onu gözardı etmişler sanırım.

Selamlar eşim iller arası ile tayin oldu başka ile bende eş durumu istedim fakat red geldi. bunun için ne yapmalıyım itiraz yeni dilekçe v.s. red gerekçesinde C ve D grubunda birleşir eşin senin yanına gelsin diyor halbuki eşim zaten 1 ay önce gitti. onu gözardı etmişler sanırım.