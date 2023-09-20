KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Eylül 2023 06:42
Jandarma Uzman Erbaş Muhabere Sınıfı Hakkında Bilgi

Merhabalar,

Jandarma uzman erbaş muhabere sınıfına başvurdum. Önlisans Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezunum. Geçmiş yıllar da ki önlisans branş taban puanı hakkında bilgi bulamadım. Bu branş üzerinden yürümek istiyorum fakat puanım yetmez diye endişeliyim. Önlisans KPSS puanım 74. Önlisans muhabere branşına ayrılan kontenjan 45 kişi. Sizce gelme ihtimali var mı ? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi forumlar iyi günler dilerim..

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