emsale takılmak

arkadaşlar ben 2013 yılında memur oldum. 2012 lise bitirme tarihim. 2 yıllık bitirme tarihim 2019. lisans tamamlama tarihim 2023. intibak için dilekçe vermiştim ancak emsale takıldığım için verilmedi üstelik her sene 25.06 da aldığım terfi tarihim de 01.08 olarak değişti ötelendi. emsal olarak 2016 senesinde okul bitirip terfi alabileceğim yazılmış. ancak 2016 senesinde ihraç olmuştum. 2019 senesinde geri döndüm. böyle bi durumda emsale takılmam ne kadar doğru bir karar. emsal tarihlerde bitirmem terfi almam vs imkansızdı idareye dava açsam lehime olabilir mi

arkadaşlar ben 2013 yılında memur oldum. 2012 lise bitirme tarihim. 2 yıllık bitirme tarihim 2019. lisans tamamlama tarihim 2023. intibak için dilekçe vermiştim ancak emsale takıldığım için verilmedi üstelik her sene 25.06 da aldığım terfi tarihim de 01.08 olarak değişti ötelendi. emsal olarak 2016 senesinde okul bitirip terfi alabileceğim yazılmış. ancak 2016 senesinde ihraç olmuştum. 2019 senesinde geri döndüm. böyle bi durumda emsale takılmam ne kadar doğru bir karar. emsal tarihlerde bitirmem terfi almam vs imkansızdı idareye dava açsam lehime olabilir mi