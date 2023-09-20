Haftada 4 gün çalışma 3 gün tatil esnek ve uzaktan çalışma modellerini ülkemize tez vakitte uygulanm

Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbel Alemin Kula Kulluk etmekten Sana sığınırız. Ya Rabbel Alemin Dünya genelinde İnsanlar uyanıyor farkındalıkları artıyor Ülkemiz de de tez vakitte bu uyanış farkındalık idrak kolaylıkla güzellikle oluşsun çoğalsın Amin. Ya Rabbel Alemin Senden Sana sığınırız. Ya Rabbel Alemin İyi Zan ettirilenin içindeki kötülüğü kötü Zan ettirilenin içindeki iyiliği görenlerimizi arttır. Ya Rabbel Alemin Bizi ömür billah bir ev araba almak için çalışma sistemine köle yapmak isteyen yapıları var kendi sistemlerine köle yapmak isteyen kendini ELİT Zan eden yapılar var çoğu İnsan görünümlü Tüm Planlarınız Boz Tüm Sistemlerini İnsana hizmete dönüştürecek Bilinçli İnsanları katından yardımları Bize Başta ülkemize tez vakitte gönder. Bizi Kendi Sistemine tam köle yapmak isteyen İblise karşı BİZ İnsanları Ademoğullarını güçlü kıl zaferler ihsan et muzaffer eyle Amin amin amin. Tez vakitte 4 gün çalışma 3 gün tatil sistemini ülkemizde de hayata geçmesini sağlayacak kararlar aldır devleti yöntenlerimize emir verenler bu duamızı emir olarak ilet Amin Amin Amin.