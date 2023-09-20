KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


20 Eylül 2023 09:29
Gsb destek personeli

İyi günler bana Kocaeli destek personeli 2 yedek çıktı kontenjan 21 kişi gelme şansı var teşekkürler

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Kamuda Uzman Yardımcılığı Hakkında

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