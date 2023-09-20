Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Eylül 2023 10:19
Klinik destek personeli eş durumu tayini

Öncelikle herkese iyi forumlar nişanlım klinik destek personeli olarak çalışmakta , tanışmamızdan önce tayin istemesinden dolayı tayini farklı bir ile çıktı ben askeri personelim bu yaz düğün yapmayı düşünüyoruz eş durumumuz ne zaman netleşir ne kadar sürer .

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