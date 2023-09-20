hakkımı helal etmiyorum

istifa düşünüyorum kısa zamanda ve hakkımı helal etmeyeceğim bir kişi var son zamanlarda cok mutluyum bu yüzden istifa edince çok uğraştırıcam onları haberleri olsun

istifa düşünüyorum kısa zamanda ve hakkımı helal etmeyeceğim bir kişi var son zamanlarda cok mutluyum bu yüzden istifa edince çok uğraştırıcam onları haberleri olsun