Öğretmenlerin haftanın 5 günü 8/17 okulda bulunmaları gerekliliği

Bu sayede ek ders tutarı kadar ücret maaşa eklenerek ve maaşta iyileştirme yapılarak, standartlaşmaya gidilip ek ders yüzünden tartışmalara son verilebilir, emekliliğe sayılmayan ek ders durumu ortadan kalkmış olur. Dyk, iyep, nöbet, derse hazırlık çalışmaları ve ders dışı egzersizler öğretmenin fiili dersinin bitiminde (yine mesai saatleri içerisinde) yapılması sağlanarak maaş karşılığı yapılmış olur. (Normal eğitimde 8/17 uygulanırken, ikili eğitimde 7/14 ve 11/18 uygulanabilir)

Bu sayede ek ders tutarı kadar ücret maaşa eklenerek ve maaşta iyileştirme yapılarak, standartlaşmaya gidilip ek ders yüzünden tartışmalara son verilebilir, emekliliğe sayılmayan ek ders durumu ortadan kalkmış olur. Dyk, iyep, nöbet, derse hazırlık çalışmaları ve ders dışı egzersizler öğretmenin fiili dersinin bitiminde (yine mesai saatleri içerisinde) yapılması sağlanarak maaş karşılığı yapılmış olur. (Normal eğitimde 8/17 uygulanırken, ikili eğitimde 7/14 ve 11/18 uygulanabilir)