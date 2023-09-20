Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Eylül 2023 10:44
Öğretmenlerin haftanın 5 günü 8/17 okulda bulunmaları gerekliliği
Bu sayede ek ders tutarı kadar ücret maaşa eklenerek ve maaşta iyileştirme yapılarak, standartlaşmaya gidilip ek ders yüzünden tartışmalara son verilebilir, emekliliğe sayılmayan ek ders durumu ortadan kalkmış olur. Dyk, iyep, nöbet, derse hazırlık çalışmaları ve ders dışı egzersizler öğretmenin fiili dersinin bitiminde (yine mesai saatleri içerisinde) yapılması sağlanarak maaş karşılığı yapılmış olur. (Normal eğitimde 8/17 uygulanırken, ikili eğitimde 7/14 ve 11/18 uygulanabilir)

masummemur
Aday Memur
20 Eylül 2023 11:01

öğretmen misin değil misin onu söyle bir? ya da idareci?


bulaşşıkk
Memur
20 Eylül 2023 11:04

Boş gezenin boş kalfası kendisi

masummemur, 58 dk. önce

öğretmen misin değil misin onu söyle bir? ya da idareci?


Güneş.nil
Aday Memur
20 Eylül 2023 11:44

Ne kadar öğretmen düşmanı varsa buraya toplanmış. Tek derdiniz 8/17 mi . Gidip yardım almalısınız


miniaturco
Aday Memur
20 Eylül 2023 11:56
Öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenin saygınlık kazanmasını isteyen biriyim. Peşin yargılarınızı bir kenara koyarak, ad hominem, yafta ve etiketleme yapmadan düşüncemde haksızsam, haksız olduğum durumu gerekçelendirerek fikirlerinizi sunmanızı istiyorum.
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