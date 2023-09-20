Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2023 10:45
Geçici Görevlendirme hk.

Merhaba, eşim istanbulda öğretmen. Zorunlu görevinden dolayı benim bulunduğum ile gelemiyor. Ben bulunduğum adliye ile tamamen ilişik kesmek istemiyorum. Bu mazeret ile geçici görevlendirme talebinde bulunabiliyormuyum ? Geçici görevlendirme başvurusu için belirli bir dönem var mı ? bilgisi olan varsa sevinirim.

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