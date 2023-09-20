Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Eylül 2023 10:48
Polislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı Yok

Diğer memurlarda olduğu gibi polislerinde unvan değişikliği hakkı olmalı.


memuraday-y
Şef
20 Eylül 2023 11:14

Unvanını ne olarak değişken ki ?


plt.kaan
Aday Memur
20 Eylül 2023 11:37
yıllar önce yapılmıştı. Bu uygulamadan sonra vazgeçildi. sadece kurumda calisan tekniker teknisyen için yapılıyor.
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