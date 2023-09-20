Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Eylül 2023 10:49
İcra harcı ne kadar?

Arkadaşlar takibe giren bir konut kredim vardı. Onu kapattım. Avukat icra harcı yatır dedi. İcra harcı ne kadar bilen var mı?


E.Kayı Han
Editor
20 Eylül 2023 11:05

Uyap vatandaştan gir orada görebilirsin.


poolpolice
Memur
20 Eylül 2023 11:37
2300 küsür bişi

Qovboypolis01
Şef
20 Eylül 2023 11:38

Devrem avukat 4200 civarı dedi.

poolpolice, 22 dk. önce
2300 küsür bişi

poolpolice
Memur
20 Eylül 2023 11:39
kanka icra mudurlugune ödersin 2 katı avukata öde

Qovboypolis01
Şef
20 Eylül 2023 11:42

Devrem avukat dedi ya icra müdürlüğünden ya da vakıf banktan sen ödeyeceksin. Yaklaşık 4200 çıkar dedi

poolpolice, 20 dk. önce
kanka icra mudurlugune ödersin 2 katı avukata öde

poolpolice
Memur
20 Eylül 2023 11:48
tamam iste sen icra mudurlugu araciligiyla odedigin icin 1 icra mudurlugu 1 avukata gifecek direk size verim de avukata
Qovboypolis01, 17 dk. önce

Devrem avukat dedi ya icra müdürlüğünden ya da vakıf banktan sen ödeyeceksin. Yaklaşık 4200 çıkar dedi


Qovboypolis01
Şef
20 Eylül 2023 11:53

Yani icra müdürlüğü yerine avukata mı vereyim? Avukat kabul eder mi?

poolpolice, 11 dk. önce
tamam iste sen icra mudurlugu araciligiyla odedigin icin 1 icra mudurlugu 1 avukata gifecek direk size verim de avukata

poolpolice
Memur
20 Eylül 2023 11:54
konus iste icra mudurlugune verince 2 katı oluyor diye onlar prosuduru daha iyi bilir param yok filan de
Qovboypolis01, 6 dk. önce

Yani icra müdürlüğü yerine avukata mı vereyim? Avukat kabul eder mi?

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