KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Eylül 2023 12:38
6225 Nitelik kodu hk.

ÜNİVERSİTEDE GÖRDÜĞÜM TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ 6225 NİTELİK

KODUNDA İSTENEN BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKASI YERİNE GEÇER Mİ ?


olsaolurmu
Aday Memur
20 Eylül 2023 12:40

Geçiyor , kesin bilgi. ÖSYM kılavuzunda genel bilgiler kısmında da yazıyor bakabilirsin

Toplam 1 mesaj

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