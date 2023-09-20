Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Eylül 2023 14:00
UZMAN ÖĞRETMENLİK 5 YIL A DÜŞECEKTİ.....

Herşey gibi bu vaatte unutuldu söz verilmişti ne oldu çünkü sesimiz çıkmıyor elimizden gelen birşey de yok umudumuz kesildi


Peliniin
20 Eylül 2023 14:03

Yeniden ömk yönetmeliğinde değişiklik yapılacak belki seneye yetişir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm öğretmenlere beş gün okula gelme zorunluluğuNeden PDR bölümünü kıskanıyorsunuz ?uzman öğretmen maaşı ocak?ta 42000 lira olacak. İlçe Emri ile geldim ben başlama yapmadan ücretli almışlar ne yapabilirim?'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Ayin 16sinda ekside olmayan var mı?Kalk dedem kalk :)) gene mülakat yapcahla torun.torbanaRehber öğretmen dykÖğretmen çalıştığı ilçede ikamet etmek zorunda miMalum liseler kısaldı. İlkokullardaki ders saati süresi kaç dk. olarak belirlenebilir ?

Sözlük

gülbensiz hayat 1 talasemi 1 cola turka 1 rambo 3 uçmak 4 Hindistan'ın yeni adı 1 camide namaz sırasında dışından sure okuyan insan 3 the menu 1 siyah dolar 1 bilinmeyen bir kadının mektubu 3

Son Haberler

Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusuAYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalıFirari FETÖ hükümlüsü yakalandıMerzifon'da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktıDenizli'de 7 FETÖ üyesi tutuklandı

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar