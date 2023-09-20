Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Eylül 2023 14:19
Akademisyenlerin Bitmek Bilmeyen Ek Zam Talebi

Her yıl, her daim bir türlü bitmek bilmeyen zam taleplerinin sebebi nedir acaba? % 85 i Ara tatil, Yaz tatili sürecinde okula uğramaz ama maaşları tam yatar sesleri çıkmaz, haftalık 12 saat ders yükü dışında yine okulda bulunmazlar, ara, final ,bütünleme vs her yaptıkları sınav için ayrı ücret alırlar ama hala maaşları azdır ek zam isterler.


qwertyas
Daire Başkanı
20 Eylül 2023 14:45
zam isteğinden bağımsız olarak yazdıklarınıza cevap vermek isterim. vize ve bütünleme için ücret odemesi yapılmıyor. final için yapılan ödeme öğrenci sayısı 50 ve katlarina göre değişiyor. Her 50 öğrenci için 60 lira civarında olabilir. akademisyenlerin ogretmenler gibi yaz tatili ve ara tatil diye bir tatilleri yoktur. tüm memurlar gibi yıllık izinleri vardır.

osmanumit
Aday Memur
20 Eylül 2023 14:46

Tamam en gerekli ve en çok iş yükü olan en amele meslek hepimizin kendi mesleği. En güzel meslek şu an civcivin mesleği. Yarın ben başlık açarsam benim mesleğim en güzeli. Durduk yere niye saldırıyorsunuz ki , evet daha iyi şartlar sağlansın herkese sağlansın. Herkes talebini dili döndüğünce dile getiriyor. Öteki beriki sizden düşük alsa ne olacak, hep beraber daha yüksek alırız umarım.


civciv kız
Daire Başkanı
20 Eylül 2023 14:49

hikaye anlatmakta kendimde üniversite personeliyim yıllık izin formu dolduran akademisyen yok ek sınavlar bittimi okullar açılıncaya kadar hoca girmez okula

qwertyas, 9 dk. önce
zam isteğinden bağımsız olarak yazdıklarınıza cevap vermek isterim. vize ve bütünleme için ücret odemesi yapılmıyor. final için yapılan ödeme öğrenci sayısı 50 ve katlarina göre değişiyor. Her 50 öğrenci için 60 lira civarında olabilir. akademisyenlerin ogretmenler gibi yaz tatili ve ara tatil diye bir tatilleri yoktur. tüm memurlar gibi yıllık izinleri vardır.
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