Akademisyenlerin Bitmek Bilmeyen Ek Zam Talebi

Her yıl, her daim bir türlü bitmek bilmeyen zam taleplerinin sebebi nedir acaba? % 85 i Ara tatil, Yaz tatili sürecinde okula uğramaz ama maaşları tam yatar sesleri çıkmaz, haftalık 12 saat ders yükü dışında yine okulda bulunmazlar, ara, final ,bütünleme vs her yaptıkları sınav için ayrı ücret alırlar ama hala maaşları azdır ek zam isterler.