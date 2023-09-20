Akademisyenlerin Bitmek Bilmeyen Ek Zam Talebi

zam isteğinden bağımsız olarak yazdıklarınıza cevap vermek isterim. vize ve bütünleme için ücret odemesi yapılmıyor. final için yapılan ödeme öğrenci sayısı 50 ve katlarina göre değişiyor. Her 50 öğrenci için 60 lira civarında olabilir. akademisyenlerin ogretmenler gibi yaz tatili ve ara tatil diye bir tatilleri yoktur. tüm memurlar gibi yıllık izinleri vardır.

zam isteğinden bağımsız olarak yazdıklarınıza cevap vermek isterim. vize ve bütünleme için ücret odemesi yapılmıyor. final için yapılan ödeme öğrenci sayısı 50 ve katlarina göre değişiyor. Her 50 öğrenci için 60 lira civarında olabilir. akademisyenlerin ogretmenler gibi yaz tatili ve ara tatil diye bir tatilleri yoktur. tüm memurlar gibi yıllık izinleri vardır.