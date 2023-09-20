KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Eylül 2023 14:23
Pomem Yedek

Arkadaşlar ön lisans kadın yedek en fazla kaça kadar gelir tahmininiz var mı?


sibel59
Aday Memur
20 Eylül 2023 14:36

Geçmiş dönemin yedek sıralamalarında baksan fikir sahibi olursun aslında bende lisans kadında 180. Yedekteyim en fazla 110a kadar gelmiş bu zamana kadar benimki imkansız görünüyor yani ama kimisi de asıllarda com boşluk var hepsi asıllara giremedi diyor sonra parkur eğitmenim diye bı sayfa lisans kadın yedek 300 u görecek kadınlarda öyle diyor anlayacağın bekleyip gorucez

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