EGM Emsalini Geçemez Uygulaması Hakkında

Merhabalar kolay gelsin. Kurumla derece/kademe konusunda sorun yaşıyorum, bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

2014 yılında Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu (2 Yıllık Ön Lisans olarak geçiyor) girdim. 2016 yılı Haziran ayında mesleğe başladım. Derece/kademe ilerlemelerim aşağıdaki gibidir.

22.06.2016 9/2 Aday Olarak Tayin

17.08.2017 9/3 Asalet Tasdiği

30.06.2018 8/1 Derece Terfi

30.06.2019 8/2 Kademe Terfi

30.06.2020 8/3 Kademe Terfi

30.06.2021 7/1 Derece Terfi

*15.08.2021 7/2 527 S.K.H.K Kademe* (Ağrı da 2 yıl görev yapınca 1 yan veriyorlar)

30.06.2022 7/3 Kademe Terfi

*12.06.2023 7/3 Atama Sebebiyle Kadro Değişikliği* (Polislikten Bilgisayar İşletmenliğine Geçiş Karar Yazısının Geldiği Tarih)

30.06.2023 6/1 Derece Terfi

Öncelikle kurum hizmet sınıfı değiştirdiğim için bu sene verilen derece terfini geri çekip 7/3 e düşüreceğini söylüyor. Ayriyetten 3 yıl olacak şekilde derece/kademe durdurma vereceklerini ekliyor.

Haziran ayınsa trafik kazası geçirdim sağ kolumdan dolayı %29 engelliyim. Bu sebeple 12 haziranda karar yazısı geldi ve polis memurluğundan yani emniyet hizmetlerinden, genel idare hizmetleri bilgisayar işletmenliğine geçiş yaptım. Normal şartlarda bu yıl polis olarak devam etseydim 18 gün sonra hem derece terfi 6/1 olacaktı hemde ağrıda 2 yıl daha çalıştığım için 1 yan alacaktım. Karar yazısı 18 gün öncesinde geldiği için bu hakları kaybettiğimi, bu yılki dereceyi geri çekip 7/3e düşüreceklerini ve 3 yıl kademe/durdurma vereceklerini söylüyorlar. Bu uygulama yasal mıdır, dayanağı nedir?

2021 yılında 4 yıllık lisans diplomamı aldım. Bilgisayar İşletmeni sivil memur olarak diplomamı dilekçe ile vermeme rağmen gerekli/derece kademe ilerlemesini yapmıyorlar. Emsalini geçemezsin diye. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?