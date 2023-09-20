KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Eylül 2023 14:30
Lütfen ibf, güvenlik, zabıta alımları durdurulsun !

Akın akın ibf, zabıta, güvenlik alımı oluyor her gün bu alımları görmekten resmen tükendik. Lütfen birileri sesimizi duysun artık BİRİLERİ MİMARLARI DA hatırlasın. Güvenlik , ibf alımları kısılsın. Onlar 30-40 netlerle atanırken mimarlar 90 üstü net yapmak zorunda olmasın !!!!

Ömrümüz çürüyene kadar iyice yaşlanana kadar ders çalışmayalım lütfen.


Mehmet-şeker
20 Eylül 2023 14:32

Lütfen 2 yıl boyunca sadece mimar alınsın başka hiç bir bölümden atama yapılmasın ya da senede 150 bin mimar alınsın diğer bütün bölümlerden toplam 100 kişi falan atansın hatta atanmasın bile sadece mimarlar atansın da bu arkadaş kapasın çenesini artık yaa!!!!!

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