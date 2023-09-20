Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Eylül 2023 14:37
İzinlerin Tekrar Sayılmasını İstiyorum

Merhabalar,

A ilinden B iline deprem tayini ile geldim. İzin almak için gittiğimde izinlerimin eksik olduğunu gördüm. A ilinde 10 yıllık olunca izin bilgilerini güncellememiş olabilirler denildi. A ilinde telefonlara bakmıyorlar ulaşamıyorum. Resmi dilekçe ile izinlerimi tekrar saydırabilir miyim ?

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