Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Eylül 2023 15:13
Eş Tayini Yeni Kuruma Başlangıç

Merhaba arkadaşlar kadrolu ikm'yim. Mazeret tayininde eşimin çalıştığı ile tayinim çıktı ve geçen cuma çalıştığım kurumdan ilişiğimi kesip ayrıldım. 15 gün izin süresi içinde son gün yeni kurumuma bana verdikleri evrakla gidip başlangıç yapacağım diye bilgilendirildim. Atandığım ilin komisyonuna vs gitmeme gerek var mı? İznin son günü atandığım kuruma gideceğim önceden yapmam gereken herhangi bir işlem var mı? Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.


E.Kayı Han
Editor
20 Eylül 2023 15:29

Bir şey yapmanıza gerek yok. Başlama yapacağınız tarihte yeni kurumunuza gidin.

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